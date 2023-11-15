UNITED 24: в Чернигове на ремонт поврежденной войной больницы выделили более 600 тысяч евро

КИЕВ. 15 ноября УНН. Черниговская центральная районная больница получит более 600 тысяч евро на восстановление в рамках инициативы UNITED24. Проект вызвался профинансировать французский благотворительный фонд “Mecenat Servier”. За их счет отремонтируют кровлю здания поликлиники и установят окна и двери. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА в’Вячеслав Чаус, передает УНН.

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"Черниговская центральная районная больница получит более 600 тысяч евро на восстановление в рамках инициативы UNITED24. пожертвование предоставляет французский благотворительный фонд “Mesenat Servier”. За эти средства отремонтируют кровлю здания поликлиники заведения и установят окна и двери“, — отметил Чаус.

Детали

По уточнению ОВА, благотворительное пожертвование на ремонт трехэтажного медучреждения районного значения составляет 612 000 евро. Средства реализуются в рамках глобальной инициативы UNITED24.

Согласно данным министра здравоохранения Виктора Ляшко во время полномасштабного вторжения россияне повредили 1468 медучреждений и еще 193 медицинских учреждения разрушили дотла.

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Сейчас восстановление и восстановление медицинской инфраструктуры происходят как за средства государственного бюджета, так и за финансирование международных и украинских партнеров. В общем, уже удалось восстановить полностью или частично 834 поврежденных войной объекта медицины.

“Спасибо французскому благотворительному фонду „Mesenat Servier“ за желание присоединиться к восстановлению Черниговской центральной районной больницы. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать Украину своими дотациями через фандрейзинговую инициативу Президента Украины UNITED24. Вы — спасаете человеческие жизни.”, — поблагодарил министр здравоохранения’Я Виктор Ляшко.

В целом, французским благотворительным фондом “Mesenat Servier” объявлена помощь на сумму более 8 млн евро, что на сегодня является самой большой целевой помощью для удовлетворения потребностей здравоохранения’я в рамках UNITED24.