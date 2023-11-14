Фарион пожаловалась Залужному, Зеленскому и Умерову на “азовцев”

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Экс-нардеп Ирина Фарион обратилась к военно-политическому руководству Украины с просьбой наказать за “хамское поведение” бойцов полка “Азов”. Об этом она заявила в своей колонке, передает УНН.

Детали

Фарион обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову относительно якобы хамского поведения экс-командира полка “Азов”, а ныне заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина и начальника штаба бригады “Азов” майора Богдана Кротевича.

По ее словам, заявления Жорина и Кроткевича в ее адрес “порочат честь украинского офицера и бросают тень на всю украинскую армию”.

Контекст

Недавно Фарион заявила, что “категорически не принимает” то, что некоторые военнослужащие, в частности бригады “Азов”, общаются на русском языке, в частности в бою.

В ответ на это Максим Жорин отругал Фарион в своем Telegram-канале и заявил, что она раскалывает украинское общество. Вместе с тем Богдан Кротевич назвал ее “пособницей российской пропаганды”.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к СБУ и Национальной полиции Украины относительно негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств.

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Напомним

Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. В письме было указано, что отправитель родом из Керчи и учится в Симферополе. Впоследствии пророссийский Telegram-канал опубликовал фото студенческого билета студента и видео с его допроса.

Постоянная представительница Президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила после этого, что Фарион следует привлечь к уголовной ответственности за публикацию личных данных проукраинского студента из временно оккупированного Крыма.