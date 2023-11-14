Залужный обсудил с Бюркаром стратегии получения превосходства над врагом в воздухе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинские военные командующие посоветовались с главой французского Генштаба про стратегии получения преимущества над врагом в воздухе. В частности, технологические решения совместно с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным искали начальник украинского Генштаба Сергей Шаптала командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук и командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпала. О ходе разговора кратко сообщили в телеграмм канале Главнокомандующего ВСУ, передает УНН.

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“Обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения превосходства над противником в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении вражеских целей. Отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений”, — рассказал Залужный.

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Также украинские военные рассказали французскому коллеге о текущей обстановке на фронте, ходе боевых операций, действиях противника и его вероятных планах.

Кроме того, они поблагодарили французских партнеров за последовательную поддержку и помощь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Каких именно стратегических решений достигли в этих переговорах военные не сообщается.

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Напомним

Накануне, 13 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Об’Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска.