В Днепре преподавательница вуза требовала от студентки отвечать на русском: омбудсмен отреагировал на языковой скандал

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что в Днепре преподавательница вуза якобы требовала отвечать на русском на своих занятиях. Об этом омбудсман написал в своем telegram-канале, сообщает УНН.

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«Недавно в соцсетях появилась информация, что преподавательница одного из вузов в Днепре на занятии якобы требовала от своей студентки отвечать на русском языке. И хотя ко мне, как омбудсману Украины, обращения не поступало, однако мой представитель в Днепропетровской области Михаил Карпенко совершил визит в учебное заведение и пообщался со студентами, преподавателями и ректором», - написал Дмитрий Лубинец.

Детали

После визита представителя омбудсмена в Днепровский вуз стало известно, что со стороны преподавательницы возможно было нарушение. Поэтому к ней возможно будет применено дисциплинарное взыскание по решению комиссии. Однако также стало ясно, что со стороны других участников дискуссии были проявления языка вражды и травли.

В результате из-за огласки ситуации преподавательнице стало плохо и ее забрала скорая во время занятий. Сейчас женщина в реанимации.

«Конечно, если есть нарушение – виновный должен понести наказание. Но должна быть социальная справедливость. Ведь нарушение одного человека – это не повод для обобщения и дальнейшей травли!» - подчеркнул омбудсмен.

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