15 ноября: Международный день хлеба и сыра, Европейский день музыкальной терапии

Киев. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, проходят мероприятия по случаю неофициального Международного дня хлеба и сыра, пишет УНН.

Событие посвящено тому, что даже два таких, на первый взгляд, простых продукты как хлеб и сыр, в сочетании могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр и открыть новые вкусы.

Хлеб и сыр имеют бесчисленное количество вкусов и текстур, от мягкой и рыхлой бриоши до крепкого и пикантного голубого сыра.

Всем, у кого есть желание сегодня присоединиться к этому событию, предлагается приготовить какое-то блюдо, в котором ключевыми ингредиентами будут именно хлеб и сыр.

С 2014 года 15 ноября в Европе отмечают День музыкальной терапии.

Музыкальная терапия в в первую очередь способствует психо-эмоциональному исцелению человека. При этом, пациенту не обязательно самому играть на музыкальных инструментах или петь — достаточно просто слушать музыку.

Каждую третью среду ноября в многих странах мира проходят мероприятия посвященные Всемирному дню борьбы против хронического обструктивного заболевания легких.

Это заболевание, характеризующееся постоянным ограничением воздуха в дыхательных путях его основными причинами являются табачный дым, пары химикатов, пыль, загрязнение воздуха.

По прогнозам некоторых ученых, хроническое обструктивное заболевание легких уже за несколько лет может стать одним из лидеров по показателю смертности на планете.

Также сегодня можно отметить Международный день писателей, которые находятся в ув’язненни, Всемирный день географических информационных систем.

По церковному календарю сегодня День мучеников Гурия, Самона и Авива, живших в III-IV веках.

Гурий и Самон жили недалеко от Эдеса и проповедовали христианство. Язычники схватили. Держа в в’язычники, несколько лет подвергали жестоким пыткам, после чего казнили.

Авив был дьяконом. Его тоже арестовали. Во время пыток мужчина скончался. Похоронили его вместе с Гурием и Самоном.

именины 15 ноября празднуют Григорий, Дмитрий, Матвей, Никита, Николай, Варвара.