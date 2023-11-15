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Новые цены на платные номерные знаки — МВД

Новые цены на платные номерные знаки — МВД

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел обновили прайс на платные номерные знаки для транспортных средств. Правительство уже приняло изменения, и они вступят в силу с момента публикации правительственного постановления. Об этом информирует пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Детали

По данным МВД нововведения коснутся следующих позиций:

• 0001, 0007 и 7777 — 80 000 грн.
• одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн.
• комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000
• последовательные пары одинаковых цифр — 15 000 грн.
• последовательные цифры 0123 и 1234 — 15 000 грн.
• начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы — 10 000 грн.
уменьшенная стоимость знаков с цифрой “6”, номеров:
• 0006 и 6666 — 10 000 грн.
• из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 — 4000 грн.
•Три цифры из которых 6 (подряд) — 4000 грн.

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Цена указана без НДС, отмечают в МВД. Она касается, как автомобилей, так и автобусов.

Стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов составит —2000 грн.

“Следующий шаг — доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования изготавливать номерные знаки установленного образца” — заметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драп’.

Источник: УНН
Теги: МВД, цены, автомобили, автобусы, водитель
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