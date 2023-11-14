Ускорение военной помощи позволяет не только обороняться, но и наступать: Умеров обратился к министрам обороны стран ЕС

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к министрам обороны стран Европейского Союза и подчеркнул - "ускорение оказания военно-технической помощи нашими партнерами позволяет нам планировать и осуществлять не только оборону, но и наступление", передает УНН.

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Умеров в видеообращение к участникам встречи в Совете ЕС поблагодарил партнеров за систематическую поддержку Украины в войне против российского агрессора.

“На днях я был на пункте управления дивизиона ПВО, на вооружении которого стоят переданные вами системы. На корпус пункта управления нанесено 192 отметки. Это 192 воздушные цели, которые нашим воинам удалось сделать благодаря вашей поддержке. Мы должны помнить: это могли быть 192 разрушенных объекта – жилые дома, предприятия, электроподстанции, железнодорожные станции, элеваторы, школы”, - сообщил министр.

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“Продолжение и ускорение оказания военно-технической помощи нашими партнерами позволяет нам планировать и осуществлять не только оборону, но и наступление. Мы будем драться, пока не выйдем на международно признанные границы Украины”, - подчеркнул Умеров.