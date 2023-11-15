Сегодня в Украине начинается Рождественский пост по новоюлианскому календарю: традиции, обычаи, кто может не соблюдать пост

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, по новоюлианскому церковному календарю начинается Рождественский пост, который завершится 24 декабря, пишет УНН.

С чем связано изменение даты

Изменение даты начала Рождественского поста связано с тем , что с первого сентября православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, по которому Рождество, как и в большинстве христианских стран, отмечается 25 декабря.

Поэтому, в этом году для многих украинских верующих Рождественский пост начнется не 28, а 15 ноября.

Кто может не соблюдать пост

Несмотря на изменение даты, традиции и обычаи Рождественского поста остаются неизменными. Строго запрещено употреблять мясо, яйца, молочные продукты. Рацион питания в пост зависит от дня недели:

– среда, пятница – сыроедение, разрешено употреблять продукты, не прошедшие термической обработки;

– понедельник – разрешены горячие блюда, но без добавления масла;

– вторник, четверг – можно добавлять масло в горячие блюда;

– суббота, воскресенье – людям, не соблюдающим строгий пост, можно употреблять рыбу.

Не соблюдать пост могут:

– больные люди;

– беременные женщины и недавно родившие мамы;

– дети до 14 лет;

– люди, которые находятся в пути в течение длительного времени;

– жители прифронтовых территорий, зон боевых действий, военнослужащие.

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