Херсонщина: в Новорайске на российском снаряде подорвался мужчина

КИЕВ. 14 ноября УНН. В Новорайске на оставленной российскими захватчиками взрывчатке подорвался мужчина. Отмечается, что пострадавший это житель Запорожья, приехавший в Херсонскую область ремонтировать ферму. Мужчина заметил неподалеку от дома оставленный оккупантами блиндаж. Осмотр военного укрытия закончился для него фатально. О случае рассказали в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.

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“В Новорайске на российской взрывчатке подорвался мужчина. Пострадавший — 48-летний житель Запорожья. Он ремонтировал крышу на ферме, когда увидел заброшенный русский блиндаж. После работы мужчина решил пойти и посмотреть на него. Там он наступил на неизвестный взрывной предмет”, — рассказали подробности происшествия в Херсонской ОВА.

Детали

По уточнению ОВА пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое. Он находится в медучреждении. За его жизнь борются врачи.

Херсонская областная военная администрация напоминает: “большинство земель Херсонщины — заминированы. Их опасно посещать, пока саперы не проведут обследование.”.

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Напомним

Днем российские войска во вторник обстреляли из временно оккупированного Левобережья Херсонщины Корабельный район областного центра. В результате атаки ранения получила 61-летняя женщина.