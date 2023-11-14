После Дня благодарения: в Сенате США рассмотрят помощь Украине и Израилю

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сказал журналистам, что комбинированный пакет национальной безопасности, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы будет рассматриваться палатой после Дня благодарения, передает УНН со ссылкой на CNN.

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Шумер сказал, что он «очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены — в отношении Украины, Израиля, гуманитарного и индийско-Тихоокеанского. И мы будем очень усердно работать, чтобы достичь этого».

"У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четверо должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе", - сказал он.

Когда его спросили об усилиях Республиканской партии Палаты представителей по разделению пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер ответил: «Нам нужна двухпартийная поддержка для всех четырех, и я собираюсь усердно работать, очень усердно, чтобы выполнить все четыре».

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