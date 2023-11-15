Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7065

Игнорирует создание смешанных медкомиссий: Украина обратилась в МККК в связи с нарушением Женевской конвенции со стороны рф

Игнорирует создание смешанных медкомиссий: Украина обратилась в МККК в связи с нарушением Женевской конвенции со стороны рф

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бригадным генералом Дмитрием Усовым было инициировано обращение в Международный комитет Красного Креста в связи с нарушением россией сроков согласования врачей для участия в смешанной медицинской комиссии. Об этом сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Цитата

«Отсутствие в течение длительного времени согласования российской федерацией предложенных МККК врачей от нейтральных стран для работы в украинской смешанной медицинской комиссии, а также отсутствие ясности относительно перспектив такого согласования и усилий, которые МККК прилагает с целью получения согласия российской стороны, заставляет нас в очередной раз констатировать сознательное игнорирование российской федерацией своих обязательств согласно Женевской конвенции», - говорится в письме Дмитрия Усова к МККК.

Детали

Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными. 

В течение августа и сентября со стороны Украины были пройдены и завершены все внутригосударственные процедуры. Все согласования, необходимые для начала работы, были предоставлены миссии Международного комитета Красного Креста. Однако по состоянию на середину ноября МККК не получил согласования о возможности работы СМК от страны-агрессора.

Дмитрий Усов подчеркнул, что подобным сознательным бездействием страна-агрессор в очередной раз грубо нарушает взятые на себя обязательства согласно третьей Женевской конвенции. В связи с этим он обратился в МККК и призвал международные организации принять исчерпывающие меры, чтобы заставить россию выполнить свои обязательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украина откроют еще один лагерь для российских пленных: будут оказывать медпомощь, трехразовое питание и связью с родными

Источник: УНН
Теги: Россия, МКЧХ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.