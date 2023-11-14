Пожар в россии: в Краснодарском крае горит военная часть

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Внезапный пожар вспыхнул на территории военной части в Краснодарском крае. Это россия. Об этом пишет ряд российских СМИ, передаёт УНН.

Детали

В частности, сообщается что загорелась часть в городе Курганинск.

Местные жители допускают что горит лесопилка, которая расположена на территории военной части. Однако подтверждений этой информации пока нет.

Дополнительно

Согласно информации, которая есть в открытых источниках на территории этого города есть всего два военных объекта:

 242-й отдельный мостовой железнодорожный батальон;

 211-й отдельный железнодорожный батальон механизации.