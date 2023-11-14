Новости: Криминал и ЧП
14 ноября 2023, 22:40 • Татьяна Салганик • 2340
Пожар в россии: в Краснодарском крае горит военная часть
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Внезапный пожар вспыхнул на территории военной части в Краснодарском крае. Это россия. Об этом пишет ряд российских СМИ, передаёт УНН.
Детали
В частности, сообщается что загорелась часть в городе Курганинск.
Местные жители допускают что горит лесопилка, которая расположена на территории военной части. Однако подтверждений этой информации пока нет.
Дополнительно
Согласно информации, которая есть в открытых источниках на территории этого города есть всего два военных объекта:
242-й отдельный мостовой железнодорожный батальон;
211-й отдельный железнодорожный батальон механизации.
Источник: УНН
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