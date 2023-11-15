Партизаны обнаружили российский ЗРК "Панцирь-С1" на южном побережье Крыма

КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские военные в оккупированном Крыму разместили свои зенитно-ракетные комплексы “Панцирь-С1” в селе Новопокровка, неподалеку от домов мирных граждан. Об этом сообщили агенты партизанского движения “АТЕШ”, передает УНН.

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“Орки разместили в селе Новопокровка в Крыму систему противовоздушной обороны “Панцирь-С1” вблизи жилых домов на окраине города. Это в очередной раз подтверждает, что российским террористам наплевать на жителей Крыма и они им нужны только как живой щит”, - говорится в сообщении.

Детали

Партизаны не только выложили фото военной техники оккупантов, но и указали Силам обороны Украины, что комплекс ЗРК “Панцирь-С1”находится по координатам 45.158001, 35.237916.

Справка

Новопокровка — это небольшой городок Красногвардейского района Автономной Республики Крым, который находится к юго-западу от Феодосии.

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