Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5310

Партизаны обнаружили российский ЗРК "Панцирь-С1" на южном побережье Крыма

Партизаны обнаружили российский ЗРК "Панцирь-С1" на южном побережье Крыма

КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские военные в оккупированном Крыму разместили свои зенитно-ракетные комплексы “Панцирь-С1” в селе Новопокровка, неподалеку от домов мирных граждан. Об этом сообщили агенты партизанского движения “АТЕШ”, передает УНН.

Цитата

“Орки разместили в селе Новопокровка в Крыму систему противовоздушной обороны “Панцирь-С1” вблизи жилых домов на окраине города. Это в очередной раз подтверждает, что российским террористам наплевать на жителей Крыма и они им нужны только как живой щит”, - говорится в сообщении.

Детали

Партизаны не только выложили фото военной техники оккупантов, но и указали Силам обороны Украины, что комплекс ЗРК “Панцирь-С1”находится по координатам 45.158001, 35.237916.

Справка

Новопокровка — это небольшой городок Красногвардейского района Автономной Республики Крым, который находится к юго-западу от Феодосии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: русские выводят военные корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск — “АТЕШ”

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.