Украина и Британия образовали механизм, который сделает морской коридор более доступным для экспортеров

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина и Великобритания совместно с пулом британских страховых компаний образовали механизм, который сделает Черноморский коридор более доступным для экспортеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Шмыгаль заявил, что свободная навигация в Черном море, которая является фундаментом для экономического восстановления Украины – это стратегически важное направление.

Он поблагодарил украинские силы обороны, которые держат открытым этот коридор. Им воспользовалось уже 100 судов, которые вывезли из украинских портов более 3,7 млн тонн продукции.

«По результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний образовала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины. Это сделает Черноморский морской коридор более доступным для более широкого круга экспортеров», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что динамика нового "зернового коридора" за октябрь положительная, идет финализация формат страхования для судов.