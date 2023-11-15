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Во Львовской политехнике создали экспертную комиссию из-за митингов против Фарион: чем она займется

Во Львовской политехнике создали экспертную комиссию из-за митингов против Фарион: чем она займется

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Создана рабочая группа, которая должна решить вопрос увольнения экс-нардепа и преподавательницы Ирины Фарион из Львовской политехники после скандалов с участием языковеда. Об этом сообщила проректор Львовской политехники по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Лилия Жук, пишет УНН.

Цитата

«В эту комиссию, которая создана в соответствии с приказом университета входит комиссия ученого совета по вопросам этики, академической добропорядочности и гуманитарным вопросам. Кроме того мы приобщили к этой комиссии представителей от профсоюза. В комиссии есть председатель коллегии профкома студентов Львовской политехники. Так же мы приобщили юристов по предложению студентов», - сказала Лилия Жук.

Детали

через неделю комиссия должна определить причины рекомендаций уволить Ирину Фарион с должности преподавательницы и дать морально-этическую оценку ее действиям.

В нее войдут юристы, сотрудники вуза. Кроме этого в состав комиссии включат одного или двух студентов, которые присутствовали сегодня на митинге боль Львовского политехнического института.

Напомним

Сегодня во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с ее участием.

В частности, она раскритиковала русскоязычных украинских военных и сказала, что не может назвать их украинцами.

Кроме этого языковед опубликовала письмо проукраинского студента из Крыма, где были указаны его персональные данные. В результате юношей заинтересовались оккупационные власти временно оккупированного полуострова. 

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Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина
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