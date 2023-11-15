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Два грузина попали в российский плен — СМИ

Два грузина попали в российский плен — СМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Двое грузинских бойцов попали в российский плен в Украине. Речь идет о Георгии Чубитидзе и Георгии Гоглидзе. Об этом сообщает грузинское медиа “Эхо Кавказа”, Со ссылкой на российские СМИ, передает УНН.

Детали

Минобороны государства-агрессора опубликовали во вторник 14 ноября видео с допроса пленных. Утверждается, что будто бы они служили в Иностранном легионе Вооруженных Сил Украины. Впрочем, председательствующий “Грузинского легиона”, воюющий на стороне Украины, Мамука Мамулашвили утверждает, что показанные на видео мужчины не служили в его подразделении.

Отмечается, что в плен врага в Донецкой области два грузина попали два дня назад. Эту информацию изданию “Радио Свобода” подтвердили источники грузинской службы.

Журналисты “Эхо Кавказа” предполагают, что на видео российских военных — грузин Георгий Гоглидзе возможно, читает текст, написанный на русском языке. В кадре можно заметить, что у него небольшая травма.

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Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтверждают два источника грузинской службы Радио Свобода. Один из них говорит, что Чубитидзе и Гоглидзе попали в плен два дня назад.

В МИД Грузии сообщения о пленных пока не комментировали.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, плен, Грузия, война, пленные
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