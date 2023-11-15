Украина продолжит двигаться по пути трансформации на пути в ЕС - Шмыгаль

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина и дальше будем двигаться по пути трансформации, который должен пройти ради того, чтобы стать членом Европейского Союза. В правительстве готовят законопроекты и проекты правительственных решений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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Шмыгаль напомнил, что состоялось историческое решение Еврокомиссии о том, что Украина готова к началу перед вступительных переговоров о членстве в ЕС.

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«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен особо подчеркнула прогресс в осуществлении реформ, отметив, что во время полномасштабной войны динамика изменений особенно впечатляет. Мы и дальше будем двигаться по пути трансформации Украины. Готовим законопроекты и проекты правительственных решений. Эти реформы нужны прежде всего нам самим. Для победы, для восстановления, для роста экономики», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее УНН писал, что 8 ноября Европейская комиссия, в рамках объявления шагов по политике расширения, опубликовала отчет за 2023 год по Украине.