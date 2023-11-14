Россияне обстреляли Никопольщину: есть разрушения, погибшие и раненые

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские террористы 11 раз атаковали Никопольский район, что на Днепропетровщине. В частности, захватчики запустили на областной центр дроны-камикадзе и направили артиллерию. Из-за этих налетов один человек погиб, и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, пишет УНН.

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“Сегодня враг 11 раз бил по Никопольщине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию.

больше всего атаковал районный центр. Задело двух мужчин. Один из них погиб ему было 26-Т”, — рассказал Лысак.

Детали

Из-за вражеских обстрелов в городе повреждены девятиэтажка, 4 частных дома, 2 авто и линия электропередач.

Кроме того, русские в этот же день атаковали Марганецкую, Мировскую и Покровскую сельские громади. В последней из-за этого изуродованы 4 двухэтажки и линия электропередач. Однако обошлось без жертв и пострадавших, — отметил глава ОВА.

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