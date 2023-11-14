Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7575

Россияне обстреляли Никопольщину: есть разрушения, погибшие и раненые

Россияне обстреляли Никопольщину: есть разрушения, погибшие и раненые

фотогалерея

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские террористы 11 раз атаковали Никопольский район, что на Днепропетровщине. В частности, захватчики запустили на областной центр дроны-камикадзе и направили артиллерию. Из-за этих налетов один человек погиб, и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня враг 11 раз бил по Никопольщине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию.
больше всего атаковал районный центр. Задело двух мужчин. Один из них погиб ему было 26-Т”, — рассказал Лысак.

Детали

Из-за вражеских обстрелов в городе повреждены девятиэтажка, 4 частных дома, 2 авто и линия электропередач.

Кроме того, русские в этот же день атаковали Марганецкую, Мировскую и Покровскую сельские громади. В последней из-за этого изуродованы 4 двухэтажки и линия электропередач. Однако обошлось без жертв и пострадавших, — отметил глава ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в Днепре преподавательница вуза требовала от студентки отвечать на русском: омбудсмен отреагировал на языковой скандал

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, погибшие, раненые, война с Россией, атака, обстрелы, Никополь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.