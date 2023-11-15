В ОП заявили, что для приближения победы Украине нужно технологическое оружие от партнеров

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главным итогом нынешнего момента можно считать то, что россия завязла в тяжелых боях в Украине, а для приближения победы Украине нужно технологическое оружие от партнеров. Об этом пишет советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

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«рф намертво завязла в Украине и думает не о мифическом продвижении, захвате других территорий или унижении других государств, а как выстоять в обороне. россия никуда уже не не продвинется. Репутация российской армии и ВПК имеет крайне непрезентабельный вид. рф вынуждена откровенно милитаризировать всю страну, бесконечно мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды. И все это только для того, чтобы выстоять в Украине», - написал он.

Детали

Подоляк отметил, что в мире россию уже не воспринимают, как влиятельного игрока, а сама россия технологически деградирует, вводит тотальные запреты, строит лагеря и проводит массовые аресты.

Он добавил, что партнеры должны принять ряд решений, чтобы приблизиться к проигрышу россии в войне и предоставить украинской армии технологическое оружие, обеспечив необходимый объем и своевременность поставок.

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