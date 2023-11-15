Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6600

В ОП заявили, что для приближения победы Украине нужно технологическое оружие от партнеров

В ОП заявили, что для приближения победы Украине нужно технологическое оружие от партнеров

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главным итогом нынешнего момента можно считать то, что россия завязла в тяжелых боях в Украине, а для приближения победы Украине нужно технологическое оружие от партнеров. Об этом пишет советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«рф намертво завязла в Украине и думает не о мифическом продвижении, захвате других территорий или унижении других государств, а как выстоять в обороне. россия никуда уже не не продвинется. Репутация российской армии и ВПК имеет крайне непрезентабельный вид. рф вынуждена откровенно милитаризировать всю страну, бесконечно мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды. И все это только для того, чтобы выстоять в Украине», - написал он.

Детали

Подоляк отметил, что в мире россию уже не воспринимают, как влиятельного игрока, а сама россия технологически деградирует, вводит тотальные запреты, строит лагеря и проводит массовые аресты.

Он добавил, что партнеры должны принять ряд решений, чтобы приблизиться к проигрышу россии в войне и предоставить украинской армии технологическое оружие, обеспечив необходимый объем и своевременность поставок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОП о предложении принять Украину в НАТО без оккупированных территорий: это провоцирует рф на дальнейшую эскалацию

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.