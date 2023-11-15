В правительстве ожидают, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики с сырьевой на перерабатывающую

КИЕВ. 15 ноября УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидается, что индустриальные парки помогут изменить структуру экономики с сырьевой на перерабатывающую. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает УНН.

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“За время полномасштабной войны бизнес получил 40,8 тыс. льготных кредитов по программе „5-7-9“ на сумму 159,8 млрд грн. более половины получателей — это аграрии, почти треть — промышленные предприятия, 15% — торговый бизнес, около 5% — сфера услуг”, — отметил глава правительства.

Детали

Также премьер-министр сообщил, что на начало и развитие собственного дела украинцев по программе Єрбота государство направило 2,1 млрд грн. на развитие перерабатывающих предприятий — 2,9 млрд грн. на помощь в высадке садов и обустройстве теплиц — более 550 млн грн.

“Постоянно расширяем сеть индустриальных парков. Площадок с готовыми инфраструктурными решениями и налоговыми льготами. Сейчас их уже 70, больше всего на Киевщине и Львовщине. Главная специализация — это переработка: древесина, металлургия, агропродукция, машиностроение”, — подчеркнул Шмыгаль.

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Как отметил премье-министр, в 2024 году на развитие индустриальных парков государство планирует потратить 1 млрд грн: “ожидаем, что индустриальные парки будут точками роста, которые помогут изменить структуру экономики с сырьевой на перерабатывающую”.