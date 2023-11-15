Без отопления в школах и с клопами в больницах: реалии оккупированного Мариуполя

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пока оккупанты расширяют свои планы по строительству домов под ипотеку для россиян, социальные объекты города находятся в упадке. В школах отсутствует отопление, а больницы заполонили клопы. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Мариупольцы сообщают, что в школе №21 и детсаду №131 до сих пор нет отопления. Дети замерзают, ведь уже начались холода.

Цитата

«Вы что там власть обалдели (ред.) от счастья. Как деткам учиться, как быть в садике. Что же вы делаете ...», - возмущаются люди.

А вот в больнице №2 пациенты лежат в палатах вместе с клопами: «Мой родной человек лежит у вас в отделении и подвергся нападению этих животных. По этому поводу нам ответил сотрудница, что ничего поделать они не могут?».

горожане возмущены тем, что власти не могут даже наладить санитарные условия, не говоря уже о оборудовании, которого в городе критически не хватает.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, мариупольцы жалуются на произвол российских оккупантов и бездействие тамошней “полиции”. По их данным в большинстве случаев так называемые “правоохранители” просто ничего не делают.

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