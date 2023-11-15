Развращал детей на частных уроках по рисованию: признан виновным педофил из Винницы

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Житель Винницы проведет 12 с половиной лет за решеткой из-за того, что развращал детей на частных занятиях по рисованию. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Ювенальные прокуроры доказали, что 56-летний мужчина под предлогом частных уроков по рисованию дома совершал физическое и интеллектуальное развращение четырех девочек в возрасте от 7 до 14 лет.

Кроме того, с одной из потерпевших осужденный переписывался в мессенджере, предлагал встречи интимного характера и в дальнейшем совершил в отношении нее развратные действия.

Злоумышленник признан виновным и приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 250 тысяч грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: развращал и насиловал детей: будут судить педофила с Киевщины

Напомним

В июле этого же года на Винниччене задержали 32-летнего мужчину, которого также подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. Его жертвами стали три девочки: семи, двенадцати и тринадцати лет.