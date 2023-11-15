СБУ разоблачила новые схемы въезда уклонистов за границу: среди задержанных — работник ВЛК

КИЕВ. 15 ноября. УНН. СБУ заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в разных регионах Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники предлагали уклонистам различные “варианты” избежания призыва и последующего бегства за границу. Стоимость таких “услуг” составляла до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.

Таким образом в Хмельницком разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За различные суммы взяток он “дописывал” призывникам тяжелые заболевания как основание для “списания” с военной службы.

Также В Одесской области нейтрализована международная преступная группа, в состав которой входил одессит-уголовник по прозвищу “Бастион” и двое его сообщников-иностранцев. Они нелегально подвозили уклонистов к границе на собственных авто или такси, а затем “переводили” их за границу лесными тропами или понтонами через реку.

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Кроме этого в Киеве задержан 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

И на Львовщине задержан 51-летний житель Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные “лесные маршруты”.