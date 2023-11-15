Дело о пьяном ДТП Остапа Ступки: актеру грозит три года тюрьмы

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В деле о пьяном ДТП украинского актера Остапа Ступки состоялись судебные дебаты. Прокурор попросил назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой столичную прокуратуру.

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"В деле водителя Range Rover, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, состоялись судебные дебаты. Прокурор в прениях просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет", - сообщили в столичной прокуратуре.

Добавим

После выступления сторон в судебных дебатах суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.

Контекст

Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева.

По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, который находился в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Водитель Range Rover, родившийся в 1967 году, был задержан на месте происшествия. Прибор «Драгер» показал 1, 62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.