В Тернополе во время лечения зубов умер малыш: что известно

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Тернополе во время лечения зубов мальчику стало плохо и через некоторое время он умер. Ребенку был год и десять месяцев, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Тернопольской области.

Детали

По данным правоохранителя, малыша в государственную клинику привезла мама, чтобы убрать кариес с зубов. Поскольку ребенок маленький, то медики сказали, что такие процедуры проводятся только под наркозом. Для этого они дали направление для сдачи всех анализов.

Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его отвезли в реанимационное отделение. Однако мальчика не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка, сообщили в полиции.

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"Причина смерти станет известна после проведения вскрытия. Данный факт следователи внесли в ЕРДР в соответствии с частью 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК. Продолжается следствие", - добавили правоохранители.