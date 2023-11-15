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В россии запрещают проводить митинги женам мобилизованных

В россии запрещают проводить митинги женам мобилизованных

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На этой неделе в Челябинске, Новосибирске и Красноярском жены мобилизованных собирались провести митинг за ротацию и возвращение домой их мужей. Однако власти на местном уровне запретили оба митинга, якобы потому что цель акции нарушает российский закон “о собраниях и митингах”. Об этом сообщают российские СМИ, передаёт УНН.

Детали

Вслед за Красноярском митинги жен мобилизованных запретили в Новосибирске и Челябинске Мэрия Новосибирска.

“В связи с этим принято решение провести наш митинг в закрытом помещении в присутствии исключительно тех, кто имеет непосредственное отношение к мобилизованным”, — сказано в канале организатор акции.

В Челябинске родственникам призывников также отказали в проведении митинга, зато организовали встречу с представителями мэрии и министерства обороны рф.

Местные СМИ пишут, что родственникам российских военных предложили увеличить отпуска мобилизованных, возмещать стоимость билетов и предоставить возможность проходить врачебные комиссии ближе к дому.

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На вопрос о возвращении мужчин домой женам пообещали “передать обеспокоенность выше”. “В случае несоответствия обещаний и действий будем подавать заявку снова, но сейчас пока притормозили темпы”, — заявила одна из активисток.

Согласно данным росСМИ, ранее в Красноярске митинг жен мобилизованных отменили якобы из-за ковидных ограничений.

Источник: УНН
Теги: Россия, митинг, мобилизация, война, военные
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