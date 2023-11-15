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рф теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом - Зеленский

рф теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом - Зеленский

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что российский диктатор хочет "хотя бы какой-то тактический результат", передает УНН.

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"Мы должны понимать, что у путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель – и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-то тактический результат. Тогда, когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно. И каждый наш воин, который держит позиции, каждый наш воин, который выполняет боевые задачи именно там, заслуживает необычайной нашей признательности. Настоящие герои!" - сообщил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, "чем больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны".

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Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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