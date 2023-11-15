Зеленский анонсировал эвакуацию новых групп украинцев из сектора Газа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из сектора Газа уже спасено более 200 украинцев, готовятся и следующие группы для эвакуации, передает УНН.

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"... отмечу сегодня работу всей нашей команды и тех, кто помогал, по спасению граждан Украины из сектора Газа. Это очень, очень сложная, чувствительная, многоуровневая операция. Спасены более 200 человек. Мы готовим и следующие группы для эвакуации", - сообщил Зеленский во время обращения к украинцам.

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Кроме того, Президент выразил благодарность "властям Египта и Израиля, украинским дипломатам, которые привлечены и результативны, компании SkyUp, которая очень помогла, лично хочу также поблагодарить раввина Йонатана Марковича. Но, конечно, офицерам ГУР, которые там, на месте, и здесь, в Украине, выполняют соответствующие задачи".

"Всем очень-очень благодарен!"- резюмировал Глава государства.

Напомним

В Секторе Газа все еще остаются граждане Украины. По предварительным данным, озвученным до начала эвакуации, на территории находилось не менее 357 граждан Украины. 7 ноября Сектор Газа покинули 43 гражданина Украины. Вторая группа покинула территорию 11 ноября (145 человек). Официально из Сектора Газа в целом эвакуированы 214 граждан Украины.