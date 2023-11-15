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Зеленский анонсировал эвакуацию новых групп украинцев из сектора Газа

Зеленский анонсировал эвакуацию новых групп украинцев из сектора Газа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из сектора Газа уже спасено более 200 украинцев, готовятся и следующие группы для эвакуации, передает УНН.

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"... отмечу сегодня работу всей нашей команды и тех, кто помогал, по спасению граждан Украины из сектора Газа. Это очень, очень сложная, чувствительная, многоуровневая операция. Спасены более 200 человек. Мы готовим и следующие группы для эвакуации", - сообщил Зеленский во время обращения к украинцам.

Добавим

Кроме того, Президент выразил благодарность "властям Египта и Израиля, украинским дипломатам, которые привлечены и результативны, компании SkyUp, которая очень помогла, лично хочу также поблагодарить раввина Йонатана Марковича. Но, конечно, офицерам ГУР, которые там, на месте, и здесь, в Украине, выполняют соответствующие задачи".

"Всем очень-очень благодарен!"- резюмировал Глава государства.

Напомним

В Секторе Газа все еще остаются граждане Украины. По предварительным данным, озвученным до начала эвакуации, на территории находилось не менее 357 граждан Украины. 7 ноября Сектор Газа покинули 43 гражданина Украины. Вторая группа покинула территорию 11 ноября (145 человек). Официально из Сектора Газа в целом эвакуированы 214 граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, Владимир Зеленский
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