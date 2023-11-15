Только на Марьинском направлении наши защитники отбыли 20 вражеских атак: ситуация на фронте.

Киев. 15 ноября. УНН. за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом, как сообщает УНН, говорится в сводке Генерального штаба.

В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили 8 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося загарникам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь силы обороны отразили 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены штурмовик Су-25, 2 ударных БПЛА типа “Shahed-136/131”, 17 разведывательных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов противника.

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