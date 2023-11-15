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Враг обстрелял Херсонщину более 80 раз: есть раненые.

Враг обстрелял Херсонщину более 80 раз: есть раненые.

Киев. 15 ноября. УНН. в течение суток враг совершил 81 обстрел Херсонской области, ранены 7 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

«За минувшие сутки противник совершил 81 обстрел, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации», - говорится в сообщении ОВА.

По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

Цитата

«российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе; пункт несокрушимости и здание учебного заведения в Бериславском районе.
из - за российской агрессии 7 человек получили ранения», - сообщили в ОВА.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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