«Час діяти, Україно!»: на Киевщине реализовали проект «Безпечна освіта»

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Ржищеве, что на Киевщине, завершился проект «Безпечна освіта». Об этом сообщает о «Агрофорте МХП», передает УНН.

Проект реализовала компания МХП в сотрудничестве со стратегическим партнером - благотворительным фондом "МХП-Громаде" на базе «Ржищевского профессионального лицея», в рамках Всеукраинского конкурса социальных инициатив «Час діяти, Україно!».

Совместными усилиями с Ржищевской громадой, жителями населенного пункта, местным бизнесом и другими учреждениями образования для участников образовательного процесса было обустроено укрытие. Сумма софинансирования от благотворительного фонда составляет 100 тыс. грн.

«Сначала карантин, а затем полномасштабная война. Во время одной из атак весной этого года шахеды попали в два общежития и учебный корпус учебного заведения, частично разрушив здание. Поэтому для участников образовательного процесса обустройства укрытия в их лицее - долгожданное событие. Отныне они смогут встретиться с друзьями и учителями не онлайн, а вживую. Смогут снова сесть за парты, а не за гаджеты. Этот проект – удачный пример партнерства социально ответственного бизнеса, местной власти и общества в сфере безопасного образования наших детей. Мечты детей должны сбываться», - убежден представитель благотворительного фонда Зиновий Лялюк.

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Конкурс «Час діяти, Україно!» длится четвертый год подряд. Рекордное количество заявок на участие в конкурсе было подано в этом году - 837.

“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Немало предложений нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие громад. география деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.