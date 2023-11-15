Новости: Война
15 ноября 2023, 08:13 • Юлия Шрамко • 7500
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 314 тысяч
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 314 290 человек, 5377 танков, 323 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 15.11.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 314 290 (+820) человек,
- танков ‒ 5377 (+15),
- боевых бронированных машин ‒ 10104 (+18),
- артиллерийских систем – 7647 (+58),
- РСЗО – 884 (+2),
- средств ПВО ‒ 582 (+2),
- самолетов – 323 (+1),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5675 (+26),
- крылатых ракет‒ 1562 (+1),
- кораблей/лодок‒ 22 (+0),
- подводных лодок ‒ 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 020 (+47),
- специальной техники - 1083 (+2).
Дополнение
Генштаб сообщил о ситуации на фронте, указав, что только на Марьинском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак.
Источник: УНН
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