Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 314 тысяч

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 314 290 человек, 5377 танков, 323 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 15.11.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 314 290 (+820) человек,

танков ‒ 5377 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 10104 (+18),

артиллерийских систем – 7647 (+58),

РСЗО – 884 (+2),

средств ПВО ‒ 582 (+2),

самолетов – 323 (+1),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5675 (+26),

крылатых ракет‒ 1562 (+1),

кораблей/лодок‒ 22 (+0),

подводных лодок ‒ 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 10 020 (+47),

специальной техники - 1083 (+2).

Дополнение

Генштаб сообщил о ситуации на фронте, указав, что только на Марьинском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак.