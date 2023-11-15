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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 314 тысяч

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 314 тысяч

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 314 290 человек, 5377 танков, 323 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 15.11.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 314 290 (+820) человек,
  • танков ‒ 5377 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 10104 (+18),
  • артиллерийских систем – 7647 (+58),
  • РСЗО – 884 (+2),
  • средств ПВО ‒ 582 (+2),
  • самолетов – 323 (+1),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5675 (+26),
  • крылатых ракет‒ 1562 (+1),
  • кораблей/лодок‒ 22 (+0),
  • подводных лодок ‒ 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 020 (+47),
  • специальной техники - 1083 (+2).

Дополнение

Генштаб сообщил о ситуации на фронте, указав, что только на Марьинском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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