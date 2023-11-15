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Армия рф ночью нанесла ракетный удар по многоэтажке в Селидово Донецкой области, есть жертва

Армия рф ночью нанесла ракетный удар по многоэтажке в Селидово Донецкой области, есть жертва

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидово в Донецкой области, попали по многоэтажке, есть один погибший, под завалами еще может быть по меньшей мере один человек. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

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"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома", - написал Клименко в Telegram.

"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно, под развалинами еще остается по меньшей мере один человек", - отметил министр.

Детали

Как сообщил глава МВД, на месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, указал он.

Дополнение

За 13 ноября россияне повредили в Донецкой области четыре инфраструктурных объекта.

Источник: УНН
Теги: МВД, Донецк и Донецкая область, война
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