Кривой Рог ночью подвергся атаке рф, без жертв

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Кривом Роге в Днепропетровской области ночью было громко, обошлось без жертв, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Как уточнил глава ВА города Александр Вилкул, Кривой Рог подвергся вражеской ракетной атаке, пишет УНН.

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"Громко было в Кривом Роге. Без жертв. Последствия уточняются", - сообщил глава ОВА в Telegram.

"Ночью враг атаковал Украину и наш город ракетами. Последствия уточняются. Главное – без потерь", - добавил глава ВА города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольщину. "Агрессор бил из тяжелой артиллерии. Полдесятка выстрелов сделал по районному центру и Марганецкой громаде. Люди невредимы", - написал Лысак.

"Наутро враг снова атаковал Никополь. Попал по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Какой ущерб причинили захватчики – выясняется", - указал он.

Дополнение

14 ноября оккупанты 11 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.