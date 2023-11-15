Оккупанты обстреляли 5 районов Харьковщины: двое пострадавших

КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские войска за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. В частности, ударили управляемой авиабомбой и нанесли ракетный удар. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки два человека получили ранения, есть повреждения. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

В результате вражеского удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар.

В поселке Казачья Лопань Харьковского района из-за российских обстрелов повреждены 3 жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате ракетного удара по С. Сподобовка Купянского района, повреждены 2 частных дома.

В с. Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом поврежден зерноочистительный комплекс.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, двухлетняя и другие населенные пункты.

Дополнение

В с. Григоровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Погиб мужчина 33 лет. Кроме того, еще один мужчина 35 лет получил ранения и был госпитализирован.

Добавим

Армия рф вечером 13 ноября атаковала 6 дронами типа Shahed Изюмский район Харьковской области. Никто не пострадал, из-за попадания произошел пожар.