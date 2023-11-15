россияне за сутки ударили по Запорожской области более 110 раз, совершили 14 БПЛА-атак

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россияне за прошедшие сутки нанесли 114 ударов по населенным пунктам Запорожской области, в частности, совершили 14 БПЛА-атак и ударили с авиации. Пострадавших нет. Есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом в среду сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

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«Зафиксировано 114 ударов по 21 населенному пункту – без пострадавших», - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, 96 вражеских артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботино, Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Белогорья, Каменского, Плавней, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Враг бил из РСЗО по Магдалиновке, Роботино и Новодаровке, совершил 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чаривному, Малиновке, Левадному, Луговскому, Малой Токмачке, Новодаровке и Малым Щербакам, а также авиационный удар по Новодаровке.

"Поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указал глава ОВА.

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