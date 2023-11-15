Одесская ОВА продолжает очищаться от сомнительных кадров: уволена директор департамента аграрной политики

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября, была уволена директор департамента аграрной политики Одесской ОВА Алла Стоянова, сообщает УНН.

Детали

По информации собственных источников, Стоянова пыталась реализовывать старые схемы со шлейфом коррупции при новом руководителе обладминистрации Олеге Кипере. Деятельно ее присек Андрей Фигель - заместитель Кипера, куратор аграрного направления и экологии в Одесской ОВА.

До 2014 года Фигель занимал должность прокурора Галицкого района Ивано-Франковской области и как раз вел много земельных дел. Собранные по Стояновой материалы, по информации источников, могут потянуть на целое уголовное производство и уже переданы в прокуратуру.

Свои последние рабочие дни в ОВА Стоянова провела не без скандалов: будучи параллельно депутатом облсовета сорвала заседание бюджетной комиссии, вынуждала некоторых подчиненных писать заявление на увольнение. И, вишенкой на торте, стал последний рабочий день Стояновой на должности директора департамента аграрной политики. Она вывезла из своего кабинета кресло и мебель. И «прикарманила» официальную страницу аграрного департамента в FB: изменила пароль и опубликовала там свои фотографии.

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Напомним, не так давно в Одесской области со скандалом уволили главврача "экстренной помощи" Ирину Парамонову.

Парамонову уволил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, прямо на совещании.

Среди причин, которые озвучил Кипер на совещании, называют: полный беспорядок в медицинском учреждение, нецелесообразные расходы и премирование руководства.

Также ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер уволил заместителя своего предшественника — Игоря Ткачука.

Игорь Ткачук — заместитель главы Одесской ОВА Максима Марченко с октября 2022 года. В августе этого года дело Ткачука передали в суд. Его подозревают в получении взятки в размере 10 тысяч долларов США.

Кроме того, за первые три месяца руководства Кипера были сменены два руководителя районов: Одесского и Болградского. Должности в ОВА потеряли заместители главы, а также руководители двух департаментов: по вопросам здравоохранения и экономики.