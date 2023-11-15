Глава Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США: ожидается встреча с Байденом

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет УНН.

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"Глава Си Цзиньпин только что прибыл в Сан-Франциско для участия в китайско-американской встрече на высшем уровне и встрече экономических лидеров АТЭС", - сообщила официальный представитель МИД КНР в соцсети X.

Детали

Как отмечает Reuters, Си находится со своим первым визитом в США с 2017 года. Он должен встретиться с президентом США Джо Байденом в неизвестном месте в районе залива Сан-Франциско в среду утром, а затем посетить ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Саммит Си с Байденом станет первой личной встречей между лидерами США и Китая за год, и официальные лица США рассматривают ее как возможность уменьшить трения в том, что многие считают самым опасным соперничеством в мире, указывает Reuters.

Байден ранее заявил, что стремится улучшить отношения с Китаем после периода напряженности и будет стремиться восстановить нормальное общение между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Байден и Си также обсудят конфликт Израиля и ХАМАС в секторе Газа, а также усилия США поддержать Украину в ее борьбе с российской армией.

На повестке дня будут экономические вопросы. Байден отмечал, что США не хотят отделяться от Китая, но хотят изменить экономические отношения к лучшему.

Ожидается, что Си, стремящийся привлечь иностранные инвестиции во время АТЭС, чтобы противостоять недавним трудностях в его стране, в среду пообедает с топ-менеджерами бизнеса США.

Для американских компаний это будет возможность послушать напрямую лидера Китая на фоне того, как они ищут способы справиться с экономическим спадом и неопределенностью в этой стране, вызванными расширением китайских правил безопасности.