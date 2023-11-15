Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства без помощи Украины и Израиля

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства, без выделения средств на поддержку Украины и Израиля. Далее законопроект должен быть одобрен Сенатом. Если Сенат его поддержит, президент Джо Байден готов подписать законопроект. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Во вторник Палата представителей приняла временный законопроект о финансировании правительства, чтобы предотвратить шатдаун.

Срок финансирования правительства в настоящее время истекает в конце недели в пятницу, 17 ноября.

Законопроект продлевает до 19 января финансирование приоритетных направлений, включая военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики. Остальное правительство-будет финансироваться до 2 февраля.

Документ не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Далее законопроект должен быть одобрен Сенатом. Как сообщил CNN официальный представитель Белого дома, президент Джо Байден готов подписать законопроект, если его примет Сенат.

"Если законопроект пройдет Сенат, президент подпишет документ о продлении финансирования, который сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политик", - сказал он.

Что предшествовало

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, в котором предлагал не включать в него помощь Украине и Израилю и деньги на защиту южной границы США. По мнению спикера, вопрос выделения средств на помощь Израилю, Украине и на укрепление границы должен рассматриваться в отрыве от законопроекта о финансировании правительства, чтобы избежать шатдауна.

Как сообщал УНН, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Белый дом призывает Конгресс как можно быстрее одобрить помощь Украине. По его словам, национальным интересам Соединенных Штатов будет нанесен серьезный ущерб, если США не смогут обеспечить и поддерживать финансирование помощи, в частности Украине.