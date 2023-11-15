На трассе Одесса-Рени неподалеку от границы произошло ДТП: затруднено движение

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Автодорогой Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств из-за ДТП, произошедшего на расстоянии 1500 м от контрольного поста «Маяки». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Цитата

«По дороге Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств. Движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП, которое произошло на расстоянии 1500 м от контрольного поста «Маяки», - говорится в сообщении.

Пограничники призвали водителей учитывать информацию при планировании поездок.

Справочно

"Маяки-Удобное" – пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Молдовой.

Дополнение

Во Львовской области нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП. Пострадали двое детей.