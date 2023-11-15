На трассе Одесса-Рени неподалеку от границы произошло ДТП: затруднено движение
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Автодорогой Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств из-за ДТП, произошедшего на расстоянии 1500 м от контрольного поста «Маяки». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
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«По дороге Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств. Движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП, которое произошло на расстоянии 1500 м от контрольного поста «Маяки», - говорится в сообщении.
Пограничники призвали водителей учитывать информацию при планировании поездок.
Справочно
"Маяки-Удобное" – пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Молдовой.
Дополнение
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