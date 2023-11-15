Оккупанты за сутки обстреляли из артиллерии две общины Николаевщины: поврежденное админздание

КИЕВ. 15 ноября. УНН. российские войска за прошедшие сутки ударили из артиллерии по Куцурубской и Очаковских общинах в Николаевской области, пострадавших нет, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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«Вчера, 14 ноября, в 09:32 и 10:30 враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждено административное здание. Также в 10: 18 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по окраине с. Дмитровка Куцурубской общины. Пострадавших нет», - написал Ким в Telegram.

Дополнение

Николаевская область 13 ноября подверглась ракетному удару российских войск, есть повреждения домов.