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В оккупированном Крыму активисты подняли украинский флаг

В оккупированном Крыму активисты подняли украинский флаг

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. активисты движения "Жовта Стрічка" вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму, имея целью поддержать бессрочную акцию протеста, и напомнить, что Крым — это украинская земля. Об этом сообщает движение общественного сопротивления "Жовта Стрічка", передает УНН.

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«Активисты движения "Жовта Стрічка" вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму. Этой акцией мы хотим в очередной раз напомнить, что Крым — это украинская земля. Мы ждем ВСУ. Мы будем продолжать нашу бессрочную акцию протеста столько сколько нужно», - говорится в сообщении.

Также активисты объявили, что сегодня флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а «уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым — это Украина».

Напомним

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью 24 августа прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ.

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Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, война
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