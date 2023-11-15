В Киеве произошла авария на теплосети: повреждения локализовали, ряд домов без горячей воды и тепла

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице аварийно-восстановительные бригады работают над устранением повреждения трубопровода, который пролегает на ул. Голосеевской. До окончания работ в 9 жилых домах не будет централизованного отопления и горячего водоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба КГГА.

Авария на теплосети произошла около полуночи. Она причинила проседание почвы и утечку теплоносителя наружу.

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"Повреждение теплосети на ул. Голосеевской локализовано. Начаты ремонтные работы. На время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение 9 жилых домов", - говорится в сообщении.

Восстановить услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения обещают в течение суток после завершения ремонта.

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