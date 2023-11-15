Экс-госсекретарь США Майк Помпео войдет в состав Совета директоров Киевстара

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON объявил, что бывший госсекретарь США Майкл Р. Помпео присоединяется к Совету директоров оператора мобильной связи Киевстар. По сообщению компании, Помпео войдет в Совет директоров Киевстара как независимый неисполнительный директор, передает УНН.

Майкл Р. Помпео присоединяется как партнер Impact Investments, созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Помпео – выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Получил степень доктора права в Гарвардском университете. Занимал должность 70-го госсекретаря США в 2018-2021 гг. и шестого директора Центрального разведывательного управления в 2017-2018 гг.

«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и Киевстар в их чрезвычайной службе народу Украины. Я также приветствую материнскую компанию Киевстара VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину и инициативу «Invest in Ukraine NOW» («Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС»)», – сказал Майк Помпео, комментируя свое назначение. Он убежден, что свободное предпринимательство и инвестиции обеспечат экономическое будущее и успех Украины. «Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия», — заявил бывший госсекретарь США.

«Эти изменения в Совете директоров Киевстара являются отражением преданности VEON Украине, ее возрождению и восстановлению», – заявила группа в своем сообщении и подтвердила инвестирование в Украину 600 млн долл. в течение следующих трех лет, а также инициирует запуск программы «Invest in Ukraine NOW», приглашая другие международные компании присоединиться к восстановлению Украины.

«VEON сделал четкий выбор – служить Украине через свою дочернюю компанию Киевстар. Я рад приветствовать госсекретаря Помпео в Наблюдательном совете этой звездной компании, которая имеет мощную поддержку наших стейкхолдеров в США», — прокомментировал назначение Каан Терзиоглу, гендиректор VEON Group и председатель Правления Киевстара.

Ранее сообщалось, что международный телеком-холдинг VEON со штаб-квартирой в Нидерландах, акции которого котируются на американской бирже NASDAQ и европейской Euronext, окончательно и бесповоротно покинул российский рынок.

«Это мощный сигнал нашей преданности к улучшению инвестиционного климата в Украине, — приветствовал назначение Майка Помпео независимым директором Киевстара его президент Александр Комаров. — Это предназначение подчеркивает ключевую роль нашей материнской компании VEON и ее непреклонную преданность прогрессу в украинском цифровом ландшафте».

Помпео рассматривает возможность вновь посетить Украину, в частности, чтобы обсудить с чиновниками прогресс в сфере поддержки инвестиционного климата. В апреле 2023 года он уже приезжал в Киев во главе группы американских бизнесменов и инвесторов, встречался с президентом Владимиром Зеленским и заявил, обращаясь к украинским властям: «Концентрируйтесь на том, что можете изменить для украинцев. Начните реформы, которые приведут к тому, что к вам придут американские инвесторы».

Со своей стороны, Зеленский пригласил американский бизнес инвестировать в Украину и пообещал всестороннюю поддержку: «Мы открыты для этого, готовы оказать вам полную помощь. Для нас это очень важно. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя».