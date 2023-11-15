Ракетный удар рф по многоэтажке в Селидово: три человека ранены, под завалами могут находиться еще два человека

КИЕВ. 15 ноября. УН. В результате ракетного удара российских войск по многоэтажке в Селидово Донецкой области по состоянию на 9:00 известно о трех раненых людях и погибшей, под завалами могут находиться еще два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

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"Сегодня, 15 ноября, в 00:10, россия ударила четырьмя ракетами С-300 по Селидово. По состоянию на 9:00 известно о трех раненых людях и погибшей, которую спасатели достали из-под завалов. В результате обрушений под завалами могут находиться еще два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеского ракетного удара разрушениям подверглись 6 многоквартирных и 20 частных домов.

На местах попаданий вместе со всеми экстренными службами работают полицейские, в том числе парамедики.

Дополнение

По словам и. о. начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза, за прошедшие сутки российские войска также дважды обстреляли Кураховскую ТГ: в Курахово в зоне поражения была промзона, в Кураховке из-за обстрелов повреждены 4 дома. В Марьинской ТГ есть попадания на трех улицах Красногоровки, обстреляны Катериновка и Елизаветовка. В Очеретинской ТГ повреждено сельхозпредприятие в Соловьево. Единичные обстрелы зафиксировали и в Авдеевке.

На Горловском направлении из-за вражеских атак повреждены 6 объектов в Яблоновке Ильиновской тг и 4 частных дома в Николаевке Константиновской тг. В Торецкой тг повреждены дом и 2 инфраструктурных объекта в Торецке, а также 4 дома в Железном.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, 2 объекта социальной сферы в Торском Лиманской ТГ.

Ранее

УНН сообщал, что под завалами многоэтажки в Селидово нашли тело погибшей женщины.