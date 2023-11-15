Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для новых баллистических ракет: что известно.

Киев. 15 ноября. УНН. Северная Корея провела успешные наземные испытания недавно разработанных твердотопливных двигателей для нового типа межконтинентальных баллистических ракет (МБР) средней дальности. Об этом сообщили в среду государственные СМИ Пхеньяна, передает Yonhap News, пишет УНН.

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Детали

Испытания касались недавно разработанных твердотопливных двигателей с высокой тягой и проводились в субботу и вторник для оценки их характеристик.

Цитата

«Первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй ступеней прошли очень успешно и еще раз подтвердили надежность и стабильность созданных северокорейских технологий проектирования и производства твердотопливных двигателей большой тяги», - говорится в сообщении.

Несмотря на международное осуждение, Северная Корея пытается укрепить свой ядерный и ракетный потенциал, который запрещен резолюциями Совета Безопасности ООН.

Аналитики говорят, что последние испытания могут быть частью таких попыток продвинуть свою систему вооружений в условиях растущего трехстороннего сотрудничества в области безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

Сообщают, что новая ракета способна пролететь около 4 тыс. км. Это может позволить КНДР атаковать военные базы США на острове Гуам.

«Похоже, что Северная Корея пытается разработать свои слабые ракеты средней дальности, чтобы усилить сдерживание США», — сказал Хонг Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения.

18 ноября Северная Корея объявила «день ракетной промышленности»в честь годовщины испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17.

Подозревают, что Пхеньян, после двух предыдущих неудачных запусков военного спутника-шпиона в мае и августе, готовится к третьей попытке при технологической помощи со стороны россии.

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