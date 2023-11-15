Кембриджский словарь назвал словом года "галлюцинировать" об ИИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал словом 2023 года "галлюцинировать" ("hallucinate"), но в контексте искуственного интеллекта, пишет УНН.

Цитата

"Слово 2023 года - "галлюцинировать". Когда искусственный интеллект галлюцинирует, он выдает ложную информацию", - говорится в сообщении на сайте Кембриджского словаря.

"Команда Кембриджского словаря выбрала "галлюцинировать" словом 2023 года, поскольку признала, что новое значение отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ - мощный инструмент, но мы все еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним - это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей", - говорится в сообщении.

Детали

Как объясняется, потенциал генеративного искусственного интеллекта продолжает оставаться оживленной темой дискуссий. Всплеск интереса в этом году был вызван обилием инструментов, выпущенных для публичного использования, таких как ChatGPT, Bard, DALL-E и BingAI, все из которых зависят от больших языковых моделей (сложных математических представлений языка, основанных на очень больших объемах данных и позволяющих компьютерам создавать похожее на то, что мог бы сказать человек).

С этой новой технологией, как указано, в язык приходят и новые значения. В течение 2023 года лексикографы Кембриджского словаря добавляли в словарь новые определения, связанные с ИИ, включая большую языковую модель (или LLM), генеративный ИИ (или GenAI) и GPT. Многие существующие слова, такие как "галлюцинировать", как отмечается, в этом году также приобрели дополнительные значения, связанные с ИИ.

Напомним

Издательство словаря английского языка Collins English Dictionary объявило самым известным словом 2023 года аббревиатуру искусственного интеллекта - "ИИ".