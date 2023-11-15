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Кембриджский словарь назвал словом года "галлюцинировать" об ИИ

Кембриджский словарь назвал словом года "галлюцинировать" об ИИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал словом 2023 года "галлюцинировать" ("hallucinate"), но в контексте искуственного интеллекта, пишет УНН.

Цитата

"Слово 2023 года - "галлюцинировать". Когда искусственный интеллект галлюцинирует, он выдает ложную информацию", - говорится в сообщении на сайте Кембриджского словаря.

"Команда Кембриджского словаря выбрала "галлюцинировать" словом 2023 года, поскольку признала, что новое значение отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ - мощный инструмент, но мы все еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним - это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей", - говорится в сообщении.

Детали

Как объясняется, потенциал генеративного искусственного интеллекта продолжает оставаться оживленной темой дискуссий. Всплеск интереса в этом году был вызван обилием инструментов, выпущенных для публичного использования, таких как ChatGPT, Bard, DALL-E и BingAI, все из которых зависят от больших языковых моделей (сложных математических представлений языка, основанных на очень больших объемах данных и позволяющих компьютерам создавать похожее на то, что мог бы сказать человек).

С этой новой технологией, как указано, в язык приходят и новые значения. В течение 2023 года лексикографы Кембриджского словаря добавляли в словарь новые определения, связанные с ИИ, включая  большую языковую модель (или LLM), генеративный ИИ (или GenAI) и GPT. Многие существующие слова, такие как "галлюцинировать", как отмечается, в этом году также приобрели дополнительные значения, связанные с ИИ.

Напомним

Издательство словаря английского языка Collins English Dictionary объявило самым известным словом 2023 года аббревиатуру искусственного интеллекта - "ИИ".

Источник: УНН
Теги: английский язык
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