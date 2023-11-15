Израиль начал военную операцию в главной больнице Газы

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Армия обороны Израиля начала военную операцию против боевиков ХАМАС в больнице "Шифа" в секторе Газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Цитата

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Шифа"", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе "с целью разгрома ХАМАС и спасения заложников".

В Армии обороны Израиля также отметили, что ведут войну с ХАМАС, а не с мирным населением Газы. В состав сил ЦАХАЛ входят медицинские бригады, которые, как сообщается, владеют арабским языком и прошли специальную подготовку для работы "в сложной ситуации, чтобы не причинить вреда мирным жителям, которых ХАМАС использует как живой щит".

"В последние недели ЦАХАЛ неоднократно предупреждал, что продолжающееся военное использование ХАМАС госпиталя "Шифа" ставит под угрозу его защищенный статус в соответствии с международным правом, и давал достаточно времени, чтобы прекратить незаконное использование госпиталя. Вчера ЦАХАЛ в очередной раз довел до сведения соответствующих властей Газы, что все военные действия на территории больницы должны быть прекращены в течение 12 часов. К сожалению, этого не произошло", - указали в ЦАХАЛ.

Дополнение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль несколько правительственных зданий террористической организации ХАМАС в секторе Газа.