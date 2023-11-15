Армия рф накрыла огнем центр Херсона

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Центр Херсона находится под обстрелом российских войск, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"Центр Херсона под обстрелом. Все немедленно в укрытия!" - написал Прокудин в Telegram.

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За минувшие сутки противник совершил 81 обстрел Херсонской области, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.