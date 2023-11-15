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Силы обороны оттесняют российских оккупантов на Херсонщине подальше от Днепра. Линия фронта "достаточно подвижная" - Гуменюк

Силы обороны оттесняют российских оккупантов на Херсонщине подальше от Днепра. Линия фронта "достаточно подвижная" - Гуменюк

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На левобережье Херсонщины Силы обороны оттесняют россиян на линии от 3 до 8 километров от русла Днепра. Об этом в эфире телемарафона сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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"Вблизи Херсона враг пытается активно обороняться - они понимают, что продвижение Сил обороны неотвратимо, но не могут просчитать направления. Оттеснение с нашей стороны происходит на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья от уреза воды. Линия фронта на сегодня достаточно подвижная", - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

Она отметила, что все мероприятия Сил обороны не подлежат раскрытию, но подчеркнула факт того, что враг находится в сжатом положении. В то же время она отметила, что на данном этапе операция требует информационной тишины, а вскоре будет возможно "отчитаться о больших успехах".

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Источник: УНН
Теги: ВСУ, война, Херсон и Херсонская область
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